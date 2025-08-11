बाइक सवार शिक्षक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में दम तोड़ा

बरेली। बहेड़ी क्षेत्र में सोमवार को हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। कंपोजिट विद्यालय मल्लपुर सबरा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात 30 वर्षीय अरविंद कुमार गंगवार भुड़िया गांव से अपने गांव ग्वारी गौटिया लौट रहे थे तभी उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अरविंद कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें भोजीपुरा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
युवा शिक्षक की असमय मौत से न सिर्फ परिवार, बल्कि सहकर्मी शिक्षक और छात्र भी सदमे में हैं। जिले के तमाम शिक्षक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा जगत ने एक होनहार शिक्षक खो दिया है।