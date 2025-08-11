बाइक सवार शिक्षक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में दम तोड़ा

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अरविंद कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें भोजीपुरा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।