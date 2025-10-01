बुलडोजर और गिरफ्तारियों पर फूटा गुस्सा, आला हजरत खानदान बोला- कार्रवाई नहीं रुकी तो लिया जाएगा ठोस फैसला

खानदान की ओर से कहा गया कि मस्जिदों में दबिश डालकर इमामों और मुअज्जिनों को परेशान किया जा रहा है। इससे कई जगह नमाज तक प्रभावित हो रही है, जो मजहबी और संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि पुलिस नमाज पढ़ने के तरीके तक में दखल दे रही है। आला हजरत खानदान ने मांग की कि बेगुनाह मुसलमानों को फौरन रिहा किया जाए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो ठोस फैसला लेने की चेतावनी दी गई। इस संयुक्त बयान में सुब्हानी मियां, काजी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद मियां, मन्नान मियां, अंजुम मियां, सिराज मियां, अदनान मियां, अब्दुल्ला मियां, हन्नान रजा खान और इकान रजा खान के नाम शामिल हैं।