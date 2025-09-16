50 हजार के इनामी अमर ज्योति फाइनेंस निदेशक भाईयों पर एक और मुकदमा, अभी भी फरार हैं सभी आरोपी, अब होगी ये कार्रवाई

बरेली। अमर ज्योति कंपनी लिमिटेड और अमर ज्योति रूहेलखंड लिमिटेड के डायरेक्टर सूर्यकांत मौर्य और उसके एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा बारादरी थाने में पीड़ितों की तहरीर पर दर्ज किया गया है।
पीड़ितों में पोपराम गंगवार, बूटा सिंह, अजमेर सिंह, पूजा, शशिबाला समेत कई लोगों ने एसएसपी से शिकायत की थी। उनका आरोप है कि सूर्यकांत मौर्य ने अपने एजेंट अनुराग मौर्य, देवेंद्र मौर्य, दीपक मौर्य और आशीष पटेल के साथ मिलकर लोगों से कंपनी की स्कीमें दिखाकर निवेश कराया। उन्हें मुनाफे के साथ रुपये लौटाने का वादा किया गया, लेकिन जब निवेशकों का पैसा करोड़ों में पहुंच गया तो कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिए और फरार हो गई। पीड़ितों के अनुसार, शुरुआत में कंपनी ने खातों में निवेश कराए और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अचानक दफ्तरों में ताला डालकर सभी आरोपी गायब हो गए।
सूर्यकांत और उसके भाई शशिकांत पर डीआईजी द्वारा पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सूत्रों का कहना है कि आरोपी भाइयों ने कुछ प्रभावशाली सफेदपोशों के यहां शरण ले रखी है, जिस कारण पुलिस कार्रवाई करने से हिचक रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।