50 हजार के इनामी अमर ज्योति फाइनेंस निदेशक भाईयों पर एक और मुकदमा, अभी भी फरार हैं सभी आरोपी, अब होगी ये कार्रवाई

पीड़ितों में पोपराम गंगवार, बूटा सिंह, अजमेर सिंह, पूजा, शशिबाला समेत कई लोगों ने एसएसपी से शिकायत की थी। उनका आरोप है कि सूर्यकांत मौर्य ने अपने एजेंट अनुराग मौर्य, देवेंद्र मौर्य, दीपक मौर्य और आशीष पटेल के साथ मिलकर लोगों से कंपनी की स्कीमें दिखाकर निवेश कराया। उन्हें मुनाफे के साथ रुपये लौटाने का वादा किया गया, लेकिन जब निवेशकों का पैसा करोड़ों में पहुंच गया तो कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिए और फरार हो गई। पीड़ितों के अनुसार, शुरुआत में कंपनी ने खातों में निवेश कराए और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अचानक दफ्तरों में ताला डालकर सभी आरोपी गायब हो गए।