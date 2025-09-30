बाबा का बुलडोजर: मौलाना तौकीर के करीबियों की आठ अवैध संपत्तियां चिह्नित, फाइक एनक्लेव बना साजिशों का अड्डा

सूत्रों की मानें तो मौलाना तौकीर के संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति आरिफ के होटल व लॉन में बनती थी।

फरहत और आरिफ के होटल "स्काईलार्क", "फहम लॉन" और "फ्लोरा गार्डन" को रविवार को बीडीए ने सील कर दिया था। इनमें से कुछ भवन पीडब्ल्यूडी की जमीन और सीलिंग क्षेत्र पर बने हैं। आरिफ पर पहले भी अवैध निर्माण और सरकारी भूमि कब्जाने के मामले दर्ज हो चुके हैं, मगर हर बार वह सियासी रसूख के चलते बचता रहा। इस बार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि "बच निकलने का रास्ता अब बंद है।"