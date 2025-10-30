बालाजी बीसी ग्रुप का बड़ा घोटाला, भरोसे का जाल बुनकर करोड़ों की ठगी, दर्जनों पीड़ित महिलाओं ने सीओ ऑफिस का किया घेराव

गुरुवार को एक दर्जन से ज्यादा पीड़ित महिलाएं सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के दफ्तर पहुंचीं और पूरे मामले की शिकायत की। पीड़ितों का आरोप है कि डॉली रानी और उसका पति विजय कुमार नामक दंपती ने पहले राजेंद्र नगर में कपड़ों की दुकान खोली, फिर वहीं से "बालाजी बीसी ग्रुप" के नाम पर कमेटी डालना शुरू किया। दोनों ने लोगों को बड़े मुनाफे और भरोसे की बात कहकर रुपये जमा कराने को तैयार किया। लालच के फेर में आसपास के लोग भी जुड़ गए। किसी ने 10 हजार प्रतिमाह तो किसी ने 30 हजार रुपये तक कमेटी में डालना शुरू किया। आरोप है कि दोनों ने इस तरीके से करीब 70 लोगों से करोड़ों रुपये जमा करा लिए।