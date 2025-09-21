फर्जी रिपोर्टों से अदालत को किया गुमराह, बरेली कोर्ट का कैंट पुलिस पर बड़ा एक्शन, इंस्पेक्टर पर होगी ये कार्रवाई

फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही आरोपी फौजदारी अदालत में हाजिर हो, उसे तत्काल गिरफ्तार कर फैमिली कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वसूली वारंट पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।