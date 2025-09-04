जश्न-ए-आमद-ए-रसूल में डूबा बरेली, तिरंगे और इस्लामिक परचम संग निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, सरकार की आमद मरहबा… से रोशन हुई राहें

इस बार भी तमाम अंजुमनों ने तिरंगे और इस्लामिक परचम के साथ जुलूस में शिरकत की। मोटरसाइकिल, घोड़े और बुग्गियों पर सवार होकर अंजुमनें आगे बढ़ीं। सजाई गई मोटरसाइकिलें और साइकिलें आकर्षण का केंद्र रहीं। कहीं किसी बाइक को नाव का आकार दिया गया तो कहीं उसे शाही गद्दी जैसा सजाया गया। छोटे बच्चे भी फूलों से सजी साइकिलों के साथ जुलूस में शामिल दिखे। लोगों ने रास्ते में फूल बरसाकर जुलूस का स्वागत किया। गुलाब, गेंदा और कनेर के फूलों से सजी गाड़ियां और वाहन जश्न की रौनक बढ़ाते रहे। जुलूस में अमन और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया।