पुलिस ने किया कमाल; सिर्फ 16 मिनट में बचाई लड़की की जान, अब हर कोई पढ़ रहा तारीफ में कसीदे, जानिए मामला

पुलिस ने काउंसलिंग के बाद छात्रा को भविष्य में ऐसा कदम ना उठाने का कहा। बता दें कि यूपी पुलिस और मेटा कंपनी की 2022 से चल रही व्यवस्था के चलते फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुसाइड संबंधी किसी भी पोस्ट पर पुलिस को अलर्ट भेजा जाता है। 1 जनवरी 2023 से 25 अगस्त 2025 तक इस सिस्टम से 1315 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। पुलिस द्वारा तुरंत की गई कार्रवाई की वजह से लड़की की जान बच सकी। जिसके बाद हर कोई पुलिस टीम की तारीफ कर रहा है।