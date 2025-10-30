सरदार पटेल की जयंती पर बरेली में भव्य तैयारी! कल निकलेगी रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, युवाओं में जगाई जाएगी देशभक्ति की भावना

इससे पहले गुरुवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का पर्व है। युवाओं को उनके विचारों से जोड़ना आज के समय की जरूरत है। सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजन से जुड़ें। उन्होंने कहा कि जयंती के मौके पर निबंध, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता, रैलियां और जनजागरूकता कार्यक्रम भी होंगे।