सरदार पटेल की जयंती पर बरेली में भव्य तैयारी! कल निकलेगी रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, युवाओं में जगाई जाएगी देशभक्ति की भावना

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती इस बार बरेली में खास अंदाज में मनाई जाएगी। शहर में देश की एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए शुक्रवार को सुबह 9 बजे पटेल चौक से सरदार/150 रन फॉर यूनिटी/पदयात्रा का शुभारंभ होगा। यह यात्रा पटेल चौक से निकलकर चौकी चौराहा, गांधी उद्यान होते हुए बरेली कॉलेज में जाकर समाप्त होगी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 30, 2025

बरेली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती इस बार बरेली में खास अंदाज में मनाई जाएगी। शहर में देश की एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए शुक्रवार को सुबह 9 बजे पटेल चौक से सरदार/150 रन फॉर यूनिटी/पदयात्रा का शुभारंभ होगा। यह यात्रा पटेल चौक से निकलकर चौकी चौराहा, गांधी उद्यान होते हुए बरेली कॉलेज में जाकर समाप्त होगी।

इस दौरान स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, युवक मंगल दल, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठन और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। पदयात्रा के जरिए सरदार पटेल के एकता, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। पदयात्रा के समापन पर बरेली कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां स्वदेशी मेला, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज परिसर में सरदार पटेल के जीवन और विचारों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

इससे पहले गुरुवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का पर्व है। युवाओं को उनके विचारों से जोड़ना आज के समय की जरूरत है। सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजन से जुड़ें। उन्होंने कहा कि जयंती के मौके पर निबंध, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता, रैलियां और जनजागरूकता कार्यक्रम भी होंगे।

बैठक में यह भी तय किया गया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पूरे जनपद में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर सामाजिक संगठनों तक सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत सिंह, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, उपनिदेशक माई भारत पुष्पा सिंह समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

Updated on:

30 Oct 2025 05:50 pm

Published on:

30 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सरदार पटेल की जयंती पर बरेली में भव्य तैयारी! कल निकलेगी रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, युवाओं में जगाई जाएगी देशभक्ति की भावना

