Bareilly Violence Case Update: अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी? तौकीर रजा के करीबियों पर एक और FIR

बता दें कि बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान के अवैध बारातघर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बचे हुए हिस्से को भी रविवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसके साथ ही तौकीर रजा को शरण देने के आरोप में फरहत के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। बरेली हिंसा केस में अब तक 126 नामजद लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। साथ ही 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।