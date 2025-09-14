बिजली विभाग का चेकिंग अभियान: बकाया पर कटे कनेक्शन, 65 पर एफआईआर, 5.78 लाख जुर्माना वसूला

बरेली। जिलेभर में बिजली विभाग का शिकंजा कसता नजर आया। चेकिंग अभियान के दौरान रामपुर रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी के एक मसाज पार्लर में चोरी की बिजली पकड़ी गई। हैरानी की बात यह रही कि इस पार्लर का 1.43 लाख रुपये का बिल बकाया होने पर पहले ही कनेक्शन काटा जा चुका था, लेकिन संचालक ने चोरी कर धंधा चमकाना जारी रखा।
मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बिजली चोरी और लाइन लॉस को रोकने के लिए रामपुर रोड, शाहजहांपुर रोड, बहेड़ी और आंवला में अभियान चलाया गया। इसी दौरान रामपुर रोड पर स्थित आनंद विहार कॉलोनी के एक मसाज पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। जांच के दौरान पता चला कि 1.43 लाख रुपये बिल बकाया होने पर पूर्व में उसका कनेक्शन काटा गया था।
अभियान में 414 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन की जांच की गई। इसमें 65 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 130 कनेक्शन काटे गए हैं, जबकि 14 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया है। 16 के मीटर और दो उपभोक्ताओं की टैरिफ कैटेगरी बदली गई है।