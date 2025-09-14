बिजली विभाग का चेकिंग अभियान: बकाया पर कटे कनेक्शन, 65 पर एफआईआर, 5.78 लाख जुर्माना वसूला

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बिजली चोरी और लाइन लॉस को रोकने के लिए रामपुर रोड, शाहजहांपुर रोड, बहेड़ी और आंवला में अभियान चलाया गया। इसी दौरान रामपुर रोड पर स्थित आनंद विहार कॉलोनी के एक मसाज पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। जांच के दौरान पता चला कि 1.43 लाख रुपये बिल बकाया होने पर पूर्व में उसका कनेक्शन काटा गया था।