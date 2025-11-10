मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह: जनप्रतिनिधि अधिकारी करेंगे निर्धन कन्याओं का कन्यादान, 18, 19 नहीं अब नवंबर के अंतिम सप्ताह में होंगे

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार बरेली में की गयी। जिसमें जनपद के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारीगण तथा नगरीय निकायों से अधिशासी अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष प्राथमिकता वाली योजना है। जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से आवेदकों द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्रों की टीम बनाकर गहनता से जांच करायी जाये। एक भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न दिलाया जाये और पात्रों को योजना से लाभान्वित कराने में विशेष बल दिया जाये। जनपद को इस वित्तीय वर्ष में 910 युगलों का विवाह सम्पन्न कराया जाना है। जिसका विकासखण्डवार एवं नगरीय निकायवार लक्ष्य पूर्व में ही आंवटित किया जा चुका है। लक्ष्य के सापेक्ष पात्रों का चयन करने में विशेष सावधानी बरती जाये। जिन ग्राम पंचायतों में 05 या उससे अधिक आवेदन पत्र हैं। उनमें दोहरी जांच अवश्य करायी जाये।