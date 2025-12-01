बरेली पहुँचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मृतक बीएलओ के परिजनों से की मुलाकात, सरकार व चुनाव आयोग पर लगाया लापरवाही का आरोप

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने दिवंगत बीएलओ सर्वेश गंगवार के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौत की पूरी जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की है, क्योंकि चुनाव में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होता है।
अजय रॉय ने मांग की कि मृतक सर्वेश गंगवार के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान कर भविष्य सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी पर लगाए जा रहे कर्मचारियों पर लगातार बढ़ता दबाव और संसाधनों की कमी गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने प्रशासन से सर्वेश गंगवार की मौत की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
इस दौरान जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, केबी त्रिपाठी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर कदम पर साथ देने का भरोसा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक परिवार का मसला नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्थाओं में मौजूद खामियों को उजागर करने वाली गंभीर घटना है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
