बरेली पहुँचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मृतक बीएलओ के परिजनों से की मुलाकात, सरकार व चुनाव आयोग पर लगाया लापरवाही का आरोप

इस दौरान जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, केबी त्रिपाठी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर कदम पर साथ देने का भरोसा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक परिवार का मसला नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्थाओं में मौजूद खामियों को उजागर करने वाली गंभीर घटना है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।