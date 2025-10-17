एंटी करप्शन में करप्शन : यूपी पुलिस के इस आईपीएस अफसर की टीम ने खोली पोल, शासन को भेजी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला

छापे से पहले टीम ने चौकी के एक सिपाही को जबरन कार में बैठाकर उत्तराखंड सीमा तक ले जाकर दबाव बनाया।

सिपाही की लोकेशन एंटी करप्शन टीम की लोकेशन से मैच हुई।

इसी सिपाही से दारोगा की मेज में 50 हजार रुपये रखवाए गए, फिर टीम ने औपचारिक छापेमारी दिखाई।

चौकी में मौजूद 10-12 लोगों में से किसी को भी गवाह नहीं बनाया गया, जबकि यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

पुलिस रिपोर्ट में इन तथ्यों को ‘पूर्वाग्रह से प्रेरित कार्रवाई’ बताया गया है।