दीवाली की तैयारी शुरू: हर वार्ड होगा जगमग, पानी और सफाई की नगर निगम ने बनाई खास योजना, कंट्रोल रूम में 24 घंटे रहेगी निगरानी

दीपों का त्योहार दीवाली करीब आते ही नगर निगम ने शहर को रोशन और स्वच्छ बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार हर वार्ड को जगमगाने और नागरिकों को बिना किसी दिक्कत के पानी और सफाई की सुविधा देने के लिए निगम ने मास्टर प्लान तैयार किया है।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 13, 2025

बरेली। दीपों का त्योहार दीवाली करीब आते ही नगर निगम ने शहर को रोशन और स्वच्छ बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार हर वार्ड को जगमगाने और नागरिकों को बिना किसी दिक्कत के पानी और सफाई की सुविधा देने के लिए निगम ने मास्टर प्लान तैयार किया है।

त्योहार के दौरान जल संकट से बचने के लिए निगम ने पेयजल आपूर्ति पर फोकस किया है। सभी ट्यूबवेलों की जांच कराई जा रही है, ताकि किसी भी इलाके में पानी की किल्लत न हो। बिजली कटौती की स्थिति में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए ट्यूबवेलों पर मोबाइल जनरेटर लगाए जाएंगे।

शहर की सड़कों और गलियों को रोशन करने के लिए हर वार्ड में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जारी है। नगर निगम की टीमों को निर्देश दिया गया है कि जहां लाइटें खराब हैं, उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि दीवाली पर कोई अंधेरा कोना न बचे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। त्योहार से पहले हर वार्ड में विशेष सफाई ड्राइव चल रही है। कूड़ा निस्तारण को लेकर कंट्रोल रूम में चौबीसों घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी शिकायत या समस्या पर तुरंत कार्रवाई के लिए टीमें तैयार रहेंगी।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया त्योहार को देखते हुए पूरी टीम को काम पर लगा दिया गया है। खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराया जा रहा है और पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम ने लोगों से भी अपील की है कि वे दीवाली पर सफाई व्यवस्था में सहयोग करें और जल संरक्षण का ध्यान रखें, ताकि त्योहार सभी के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और खुशहाल बन सके।

Published on:

13 Oct 2025 08:25 pm

बरेली

उत्तर प्रदेश

