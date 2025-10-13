दीवाली की तैयारी शुरू: हर वार्ड होगा जगमग, पानी और सफाई की नगर निगम ने बनाई खास योजना, कंट्रोल रूम में 24 घंटे रहेगी निगरानी

शहर की सड़कों और गलियों को रोशन करने के लिए हर वार्ड में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जारी है। नगर निगम की टीमों को निर्देश दिया गया है कि जहां लाइटें खराब हैं, उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि दीवाली पर कोई अंधेरा कोना न बचे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। त्योहार से पहले हर वार्ड में विशेष सफाई ड्राइव चल रही है। कूड़ा निस्तारण को लेकर कंट्रोल रूम में चौबीसों घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी शिकायत या समस्या पर तुरंत कार्रवाई के लिए टीमें तैयार रहेंगी।