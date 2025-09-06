मुखबिरी के शक में बुजुर्ग की हत्या: परिजनों के थाना घेरने के बाद फरार आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा, तलाश में जुटीं पुलिस की कई टीमें

अजीम के मुताबिक, रात आठ बजे खुशबुद्दीन उर्फ अंडा ने फोन कर सूचना दी कि उनके पिता प्रधान के प्लॉट के पास घायल पड़े हैं। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन शुक्रवार शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भूरे की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर सीबीगंज थाने पहुंच गए और घेराव कर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने अजीम की तहरीर पर इमरान रजा और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।