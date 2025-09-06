मुखबिरी के शक में बुजुर्ग की हत्या: परिजनों के थाना घेरने के बाद फरार आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा, तलाश में जुटीं पुलिस की कई टीमें

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के तिलियापुर गांव में चरस व स्मैक की मुखबिरी के शक में एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने शुक्रवार रात थाने का घेराव कर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
मृतक 58 वर्षीय भूरे के बेटे अजीम ने बताया कि गुरुवार शाम गांव के ही इमरान रजा और वसीम उनके पिता को बहाने से घर से बुलाकर ले गए। आरोप है कि परधौली गांव के पीछे दोनों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। दोनों आरोपी चरस और स्मैक बेचते हैं और उन्हें शक था कि भूरे उनकी मुखबिरी कर रहे हैं।
अजीम के मुताबिक, रात आठ बजे खुशबुद्दीन उर्फ अंडा ने फोन कर सूचना दी कि उनके पिता प्रधान के प्लॉट के पास घायल पड़े हैं। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन शुक्रवार शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भूरे की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर सीबीगंज थाने पहुंच गए और घेराव कर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने अजीम की तहरीर पर इमरान रजा और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि थानाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह पहले दिन ही कार्रवाई से बचते रहे और केवल उपचार कराने की सलाह दी। वहीं, एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि अगर इंस्पेक्टर पर आरोप सही पाए जाते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भूरे का शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।