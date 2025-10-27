घर में अकेली बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में पड़ा मिला खून, गांव में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

बरेली। सीबीगंज क्षेत्र के हमीरपुर गांव में सोमवार सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया जब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्राणी देवी पत्नी स्व. सोहन लाल का खून से लथपथ शव उनके घर में अकेले पाये जाने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वृद्धा घर में अकेली रहती थीं और किसी से शिकायत नहीं करती थीं।
सुबह करीब 8 बजे भतीजे की पत्नी रोज की तरह उन्हें जगाने पहुंची। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर खून फैला देखा और उसकी चीख निकल गई। यह सुनते ही पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए।
सूचना मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ दित्तीय सोनाली मिश्रा, सीबीगंज थाना पुलिस और फील्ड यूनिट तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरी जगह का मुआयना किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि महिला की कोई संतान नहीं थी और वह अक्सर अकेली रहती थीं। घटना ने पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस ने फिलहाल हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसियों के बयानों सहित हर सुराग पर ध्यान दे रही है।
