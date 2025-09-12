मिशन कंपाउंड में इंग्लिश स्कूल समेत अन्य प्रॉपर्टी सील, 77 लाख बकाया वसूलने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम, सीलिंग कार्रवाई से हड़कंप

बरेली। मैथोडिस्ट चर्च से जुड़ी प्रॉपर्टियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नए एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी परमिंदर मैसी के कार्यभार संभालते ही शुक्रवार को तहसील टीम ने अचानक इंग्लिश स्कूल की प्रॉपर्टी पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। इससे एक दिन पहली तहसील प्रशासन की टीम बिशप हाउस में बिशप सीजी दयांनद से मिली थी। तहसील प्रशासन की टीम ने सरकारी खाते में राजस्व जमा करने केा कहा। जिस पर बिशप ने उन्हें बताया था कि मैंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। नये सेक्रेट्री राजस्व टीम को रोकने में नाकाम रहे। जिस पर टीम ने इंग्लिश स्कूल समेत एक अन्य प्रापर्टी को सील कर दिया। कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि स्कूल से जुड़े लोग और आसपास के लोगों में खलबली मच गई।