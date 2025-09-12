मिशन कंपाउंड में इंग्लिश स्कूल समेत अन्य प्रॉपर्टी सील, 77 लाख बकाया वसूलने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम, सीलिंग कार्रवाई से हड़कंप

बरेली। मैथोडिस्ट चर्च से जुड़ी प्रॉपर्टियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नए एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी परमिंदर मैसी के कार्यभार संभालते ही शुक्रवार को तहसील टीम ने अचानक इंग्लिश स्कूल की प्रॉपर्टी पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। इससे एक दिन पहली तहसील प्रशासन की टीम बिशप हाउस में बिशप सीजी दयांनद से मिली थी। तहसील प्रशासन की टीम ने सरकारी खाते में राजस्व जमा करने केा कहा। जिस पर बिशप ने उन्हें बताया था कि मैंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। नये सेक्रेट्री राजस्व टीम को रोकने में नाकाम रहे। जिस पर टीम ने इंग्लिश स्कूल समेत एक अन्य प्रापर्टी को सील कर दिया। कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि स्कूल से जुड़े लोग और आसपास के लोगों में खलबली मच गई।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक चर्च से जुड़े संस्थानों पर करीब 77 लाख रुपये का बकाया है। इसमें से अकेले मुंबई के बिशप सी. जी दयानंद पर लगभग 73.70 लाख रुपये की वसूली बनती है। इनके खिलाफ पहले भी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, लेकिन रकम जमा नहीं की गई। अब एडीएम (वित्त-राजस्व) के आदेश पर सख्ती शुरू हो गई है।
इसी बीच डॉरिस नेथन केस ने भी तूल पकड़ लिया है। सिविल लाइंस निवासी डॉरिस नेथन ने अपने दिवंगत पति जे.आर. नेथन की 3.25 लाख रुपये ग्रेच्युटी की मांग की थी। श्रम विभाग ने 16 मार्च को आदेश जारी करते हुए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर वसूली के निर्देश दिए। इस केस में एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सुनील मसीह, हनुक बी. रान और मुंबई के बिशप डॉ. अनिल कुमार सरवन्द के नाम शामिल हैं। तहसीलदार ने तीनों को नोटिस भेजकर बकाया रकम चुकाने का आदेश दिया है।
सदर तहसीलदार भानुप्रताप सिंह ने बताया कि पहले भी निदेशक/चेयरमैन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन कार्रवाई अधूरी रह गई थी। अब ताजा नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर बकाया रकम जमा नहीं हुई तो संस्थानों की अचल संपत्तियां कुर्क और सील कर दी जाएंगी। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार विदित कुमार, जुराबर सिंह, प्रेमराज, समरपाल और कमल कुमार शामिल रहे। टीम ने प्रॉपर्टी को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया।
एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी तक 20.45 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, पहला चेक 5.87 लाख और दूसरा चेक 14.58 लाख का चेक मिला है। बकाया राशि जल्द ही वसूल की जाएगी।