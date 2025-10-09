तनाव की चपेट में हर आठवां इंसान, डॉ. दीपक चरन बोले, मन की सुनिए वरना देर हो जाएगी

डॉ. दीपक चरन बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने और रोजमर्रा के फैसलों को सीधे प्रभावित करता है। अगर मन ठीक नहीं तो जीवन का हर पहलू अस्त-व्यस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि असंतुलित दिनचर्या, गलत खानपान, नींद की कमी और बढ़ता तनाव मानसिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डॉ. चरन के मुताबिक दुनिया में हर आठ में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। भारत में करीब 20 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रही है। महिलाओं में डिप्रेशन की दर पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी है, जो आत्महत्या की बड़ी वजह बनती जा रही है।