फेसबुक फ्रेंडशिप और शेयर मार्केट का चस्का ले डूबा पैसा, करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर 15 लाख ले उड़े साइबर ठग

बरेली। सोशल मीडिया की दोस्ती और ऑनलाइन कमाई का लालच, दो युवकों को भारी पड़ गया। साइबर अपराधियों ने मिलकर शहर के दो युवकों की जिंदगी में हलचल मचा दी। साइबर गिरोह की एक लड़की ने पहले फेसबुक पर दोस्ती का झांसा दिया। दूसरे युवक को शेयर मार्केट में रातों-रात अमीर बनाने का सपना दिखाया। इसके बाद दोनों से करीब 15 लाख रुपये ऐंठ कर फरार हो गए। पीड़ितों ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, वहीं पुलिस गिरोह की तलाश में जुटी है।
प्रेमनगर के एकता नगर निवासी रजत कुमार गुप्ता को फेसबुक पर एक लड़की रितिका गोस्वामी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और भरोसा बनने के बाद वह रजत को व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर गई। वहां से एक कथित ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफॉर्म में जोड़कर तेज़ कमाई का झांसा दिया गया। 22 जुलाई से लेकर 3 नवंबर 2025 तक रजत से लाखों रुपये निवेश करवाए जाते रहे। जब कमाई की जगह मांगी रकम लौटाने की बात आई, तो प्लेटफॉर्म भी गायब…और दोस्त भी, रजत को तब समझ आया कि उसके साथ बड़ा खेल हो गया है। तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत की गई।
दूसरी वारदात में बारादरी के काजी टोला निवासी जियाउल अंसारी को साइबर ठगों ने शेयर मार्केट का मीठा सपना दिखाया। 21 अगस्त 2025 को एक नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज ने उनकी किस्मत पलटने का वादा किया, पहले छोटे-छोटे मुनाफे दिखाकर भरोसा जीता गया। फिर ठगों ने उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कराई और लगातार पैसे जमा कराने को मजबूर किया। जब लाखों रुपये डलवाए जा चुके थे, तब प्लेटफॉर्म ने नुकसान का टैग लगाकर पूरा अकाउंट साफ कर दिया। जियाउल को समझते देर न लगी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है।
