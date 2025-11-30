फेसबुक फ्रेंडशिप और शेयर मार्केट का चस्का ले डूबा पैसा, करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर 15 लाख ले उड़े साइबर ठग

प्रेमनगर के एकता नगर निवासी रजत कुमार गुप्ता को फेसबुक पर एक लड़की रितिका गोस्वामी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और भरोसा बनने के बाद वह रजत को व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर गई। वहां से एक कथित ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफॉर्म में जोड़कर तेज़ कमाई का झांसा दिया गया। 22 जुलाई से लेकर 3 नवंबर 2025 तक रजत से लाखों रुपये निवेश करवाए जाते रहे। जब कमाई की जगह मांगी रकम लौटाने की बात आई, तो प्लेटफॉर्म भी गायब…और दोस्त भी, रजत को तब समझ आया कि उसके साथ बड़ा खेल हो गया है। तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत की गई।