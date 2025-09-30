तौकीर को पनाह देने वाले फरहत का आशियाना खतरे में, बेटी डीएम के दरवाजे पहुँची – बोली, “हमारा घर मत तोड़िए साहब”

बरेली। शुक्रवार को हुए बवाल के मामले में कार्रवाई की आंच अब मौलाना तौकीर रजा के करीबी फरहत अहमद तक पहुँच चुकी है। फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर को अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद से बीडीए ने उसके मकान को निशाने पर ले लिया है। सोमवार को बीडीए की टीम ने फरहत के घर का सर्वे कर वीडियो बनाया, लेकिन पर्याप्त फोर्स न मिलने के चलते कार्रवाई टल गई। अब किसी भी दिन मकान की सीलिंग या ध्वस्तीकरण हो सकता है।