बरेली में उर्स-ए-रज़वी को लेकर फरमान मियां ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जाने क्या होगा असर

फरमान मियां ने बताया कि उर्स-ए-रज़वी के दौरान युवाओं के लिए एडवांस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश टाइपिंग और एडवांस जीएसटी स्टडीज जैसे कोर्स बिल्कुल मुफ्त कराए जाएंगे।

इसके साथ ही संस्था NEET, UPSC और इंजीनियरिंग की कोचिंग भी गरीब छात्रों को फ्री उपलब्ध करा रही है। अब तक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इन कोर्सेज़ की मदद से NEET क्वालिफाई कर एमबीबीएस में दाखिला पाया है और डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। फरमान मियां ने कहा कि "हमारा मिशन है कि बच्चे पढ़-लिखकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। सिर्फ मुफ़्ती, आलिम और हाफ़िज़ ही नहीं, बल्कि इंजीनियर और डॉक्टर भी बनें। रज़ा नगरी का नाम पूरी दुनिया में इल्म और शिक्षा से रोशन हो।"