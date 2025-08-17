बरेली में उर्स-ए-रज़वी को लेकर फरमान मियां ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जाने क्या होगा असर

बरेली। बरेली में तीन दिवसीय उर्स-ए-रज़वी 18 से 20 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन दरगाह ताजुश्शरिया के सज्जादानशीन और काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रज़ा क़ादरी की सरपरस्ती तथा उर्स प्रभारी सलमान मियां और फरमान मियां की देखरेख में मथुरापुर स्थित जामियातुर रज़ा में होगा।
शुक्रवार को किला स्थित हेड ऑफिस में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव और सोसाइटी के संस्थापक फरमान हसन ख़ान (फरमान मियां) ने की। भारत गौरव रत्न से सम्मानित फरमान मियां ने घोषणा की कि उर्स-ए-रज़वी के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए फ्री ऑपरेशन कराए जाएंगे। इनमें मोतियाबिंद, पित्त की पथरी, हर्निया, हड्डी और महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के ऑपरेशन शामिल हैं। सभी सर्जरी बरेली के निजी अस्पतालों में होंगी और खर्च का वहन जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा व आला हज़रत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी करेगी।
फरमान मियां ने बताया कि उर्स-ए-रज़वी के दौरान युवाओं के लिए एडवांस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश टाइपिंग और एडवांस जीएसटी स्टडीज जैसे कोर्स बिल्कुल मुफ्त कराए जाएंगे।
इसके साथ ही संस्था NEET, UPSC और इंजीनियरिंग की कोचिंग भी गरीब छात्रों को फ्री उपलब्ध करा रही है। अब तक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इन कोर्सेज़ की मदद से NEET क्वालिफाई कर एमबीबीएस में दाखिला पाया है और डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। फरमान मियां ने कहा कि "हमारा मिशन है कि बच्चे पढ़-लिखकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। सिर्फ मुफ़्ती, आलिम और हाफ़िज़ ही नहीं, बल्कि इंजीनियर और डॉक्टर भी बनें। रज़ा नगरी का नाम पूरी दुनिया में इल्म और शिक्षा से रोशन हो।"
सोसाइटी की ओर से सीबीएसई और यूपी बोर्ड की कक्षा 6 से 12 तक के गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया जा रहा है। संस्था मानती है कि शिक्षा ही वह साधन है, जो बच्चों को उज्जवल भविष्य और देश की सेवा का मार्ग दिखा सकती है।
जरूरतमंद छात्र-छात्राएं 17 से 21 अगस्त के बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं।
स्थान: दरगाह ताजुश्शरिया स्थित जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा हेड ऑफिस या किला स्थित आला हज़रत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस।
कंप्यूटर कोर्स के लिए: ज़ैन कंप्यूटर सेंटर, नियर अंबा प्लाज़ा, शहमतगंज।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: मोईन ख़ान (9897382059) व अब्दुल सलाम (8868007759)।
बैठक में मौलाना शम्स, मौलाना निज़ामुद्दीन, डॉ. मेहंदी हसन, अब्दुल्ला रज़ा, मोईन ख़ान, शमीम अहमद, हाफ़िज़ इकराम, मुहम्मद जुनैद रज़ा, समरान ख़ान, डॉ. ख्तीर ख़ान, मुस्तफा नवाज़, बक़्तियार ख़ान, इमरान रज़ा ख़ान, ज़फ़र बेग, जनार्दन आचार्य, सूफी अबरार अहमद नूरी, क़ारी फैज़ान अशरफ़, मीर सैयद अफ़ज़ल अली, मोहम्मद राजू, नदीम रज़ा, क़ारी ज़फर, सैयद आसिफ़ अली, हसीन रज़ा, शैबुद्दीन रज़वी, मोहम्मद आदिल, आमिर रज़ा, मोअज़्ज़म बेग, ज़ुल्फ़िकार अहमद, साकिब अली, अली रज़ा आदि शामिल रहे।