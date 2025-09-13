दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गोल्डी बरार ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, पिता बोले हम सनातनी हैं …डरने वाले नहीं

बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार सुबह 4:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लारेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बरार गैंग ने ली। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई है। जांच के लिए पुलिस के पांच बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं। और टीम में एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दिशा पाटनी अपनी एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'मलंग' और 'बागी 2' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं।
हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह हमला खुशबू पाटनी की वजह से किया है। रोहित का कहना है कि खुशबू ने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी की थी। यह उसी का बदला है। रोहित गोदारा के वायरल पोस्ट में लिखा है, ‘जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पर ठायं-ठायं होगी। खुशबू ने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था।
दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी जो खुद एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने अब इस बात की पुष्टि की है कि हमले में विदेश निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात हमलावरों ने मेरे आवास पर गोलीबारी की और मुझे लगता है 8-10 राउंड गोलियां चलीं। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं है।
गोल्डी बराड़ ग्रुप ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग के एक सदस्य वीरेंद्र चरण ने फेसबुक पर लिखा, "मैं वीरेंद्र चरण, महेंद्र सारण (डेलाना) हूं। भाइयों, आज दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग हुई है, वह हमारी तरफ से की गई है। उसने हमारे पूज्य संतों (प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज) का अपमान किया था और हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इस लिए यह फायरिंग करवाई गई।
अब इस मामले में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने अपनी बेटी का बचाव किया है। उन्होंने बताया कि खुशबू के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज के मामले में घसीटा गया। हम सनातनी हैं और साधु-संतों का सम्मान करते हैं। अगर कोई उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो यह हमें नीचा दिखाने की साजिश है। खुशबू पाटनी ने भी अब एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उसमें लिखा है कि अगर ट्रोलिंग जारी रही तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी।