Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गोल्डी बरार ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, पिता बोले हम सनातनी हैं …डरने वाले नहीं

उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है।कथित तौर पर गोल्डी बरार नामक समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज कर ली गई है और पटानी परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

बरेली

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 13, 2025

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग, PC- Instagram
अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग, PC- Instagram

बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार सुबह 4:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लारेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बरार गैंग ने ली। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई है। जांच के लिए पुलिस के पांच बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं। और टीम में एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दिशा पाटनी अपनी एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'मलंग' और 'बागी 2' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं।

रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली हमले की जिम्मेदारी

हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह हमला खुशबू पाटनी की वजह से किया है। रोहित का कहना है कि खुशबू ने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी की थी। यह उसी का बदला है। रोहित गोदारा के वायरल पोस्ट में लिखा है, ‘जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पर ठायं-ठायं होगी। खुशबू ने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था।

ये भी पढ़ें

बनारस में बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री- आई सपोर्ट योगी जी, मणिकर्णिका घाट पर रात भर की साधना
वाराणसी
पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

विदेशी पिस्टल से अभिनेत्री के घर हुई फायरिंग

दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी जो खुद एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने अब इस बात की पुष्टि की है कि हमले में विदेश निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात हमलावरों ने मेरे आवास पर गोलीबारी की और मुझे लगता है 8-10 राउंड गोलियां चलीं। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं है।

गोल्डी बराड़ समूह ने फेसबुक पर लिखा फायरिंग हमने करवाई

गोल्डी बराड़ ग्रुप ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग के एक सदस्य वीरेंद्र चरण ने फेसबुक पर लिखा, "मैं वीरेंद्र चरण, महेंद्र सारण (डेलाना) हूं। भाइयों, आज दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग हुई है, वह हमारी तरफ से की गई है। उसने हमारे पूज्य संतों (प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज) का अपमान किया था और हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इस लिए यह फायरिंग करवाई गई।

पिता जगदीश पाटनी ने किया बेटी का बचाव

अब इस मामले में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने अपनी बेटी का बचाव किया है। उन्होंने बताया कि खुशबू के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज के मामले में घसीटा गया। हम सनातनी हैं और साधु-संतों का सम्मान करते हैं। अगर कोई उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो यह हमें नीचा दिखाने की साजिश है। खुशबू पाटनी ने भी अब एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उसमें लिखा है कि अगर ट्रोलिंग जारी रही तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी।

ये भी पढ़ें

बेटी मायके आई तो भड़का दामाद, ससुर को मारी गोली फिर बाढ़ के पानी में लगाई छलांग
फर्रुखाबाद
Symbolic Image Designed by Chatgpt

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गोल्डी बरार ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, पिता बोले हम सनातनी हैं …डरने वाले नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.