दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गोल्डी बरार ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, पिता बोले हम सनातनी हैं …डरने वाले नहीं

बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार सुबह 4:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लारेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बरार गैंग ने ली। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई है। जांच के लिए पुलिस के पांच बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं। और टीम में एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दिशा पाटनी अपनी एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'मलंग' और 'बागी 2' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं।