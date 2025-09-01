Patrika LogoSwitch to English

बरेली

पहली बार चेतावनी, अगली बार कटेगा चालान – पंपों पर लागू हुआ ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’

शहर में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार से ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ अभियान की शुरुआत की गई। यातायात पुलिस ने इसे पूरी सख्ती के साथ लागू कराया। आदेश साफ है कि अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आता है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 01, 2025

पेट्रोल पंपों पर मौजूद पुलिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। शहर में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार से ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ अभियान की शुरुआत की गई। यातायात पुलिस ने इसे पूरी सख्ती के साथ लागू कराया। आदेश साफ है कि अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आता है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा।

यह अभियान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के निर्देशन में चलाया गया। चारों जोनों में जोन प्रभारी और सहायक प्रभारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीमें शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर पहुंचीं। वहां पंप संचालकों को आदेश की जानकारी दी गई और यह सुनिश्चित कराया गया कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल न दिया जाए।

टीमों ने सिर्फ आदेश सुनाकर काम खत्म नहीं किया, बल्कि पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहकर पंप संचालकों को सहयोग भी दिया। मौके पर कई बाइक सवार ऐसे आए जो बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन्हें साफ मना कर दिया गया। इस दौरान लोगों को समझाया गया कि हेलमेट पहनना सिर्फ चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जान बचाने का जरिया है।

पुलिस ने इस अभियान को सिर्फ नियम लागू करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जागरूकता अभियान का रूप भी दिया। कई जगह आम जनता को समझाया गया कि सड़क पर दुर्घटना कब और कैसे हो जाए, कोई नहीं जानता। ऐसे में हेलमेट पहनना हर दोपहिया चालक के लिए जरूरी है। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू करने से लोगों की मजबूरी बनेगी और धीरे-धीरे हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी।

अभियान की मॉनिटरिंग के लिए यातायात पुलिस की टीमों ने चारों जोनों में लगातार दौरा किया। पंप संचालकों को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस हर संभव सहयोग करेगी। अब पंप पर पेट्रोल लेने जाने वाले हर शख्स को पहले हेलमेट पहनना होगा।

Published on:

01 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पहली बार चेतावनी, अगली बार कटेगा चालान – पंपों पर लागू हुआ 'नो हेलमेट-नो फ्यूल'

