पहली बार चेतावनी, अगली बार कटेगा चालान – पंपों पर लागू हुआ ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’

पुलिस ने इस अभियान को सिर्फ नियम लागू करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जागरूकता अभियान का रूप भी दिया। कई जगह आम जनता को समझाया गया कि सड़क पर दुर्घटना कब और कैसे हो जाए, कोई नहीं जानता। ऐसे में हेलमेट पहनना हर दोपहिया चालक के लिए जरूरी है। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू करने से लोगों की मजबूरी बनेगी और धीरे-धीरे हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी।