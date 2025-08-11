उर्स-ए-रज़वी और स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में फ्लैग मार्च, अफसरों ने इस्लामिया मैदान का भी किया निरीक्षण, दिए ये निर्देश

बरेली। स्वतंत्रता दिवस और उर्स-ए-रजवी के मद्देनजर बरेली पुलिस-प्रशासन ने सोमवार को शहर में जोरदार फ्लैग मार्च और पैदल गश्त कर माहौल पर अपनी पैनी नज़र का संदेश दिया। संवेदनशील इलाकों, मिश्रित आबादी वाले मोहल्लों और प्रमुख बाजारों में पुलिस और अफसरों की मौजूदगी ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
सुबह एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य घुड़सवार पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ सबसे पहले इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। यहां उर्स-ए-रज़वी (आला हजरत) को लेकर मैदान और आसपास के क्षेत्रों का ड्रोन से जायजा लिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से पड़ताल की और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इसके बाद पुलिस-प्रशासन का काफिला बिहारीपुर चौकी से मलूकपुर चौकी होते हुए श्री गंगा महारानी मंदिर तक पहुंचा और फिर सिटी स्टेशन रोड से चौपला चौराहे तक रूट मार्च किया। इस दौरान प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की गई। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर उन्हें शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया और आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
फ्लैग मार्च में एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी ट्रैफिक अकमल खान, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, सीओ सिटी द्वितीय सोनाली मिश्रा, सीओ सिटी तृतीय पंकज श्रीवास्तव, थाना प्रभारी और घुड़सवार पुलिस बल मौजूद रहे।