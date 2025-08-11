उर्स-ए-रज़वी और स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में फ्लैग मार्च, अफसरों ने इस्लामिया मैदान का भी किया निरीक्षण, दिए ये निर्देश

इसके बाद पुलिस-प्रशासन का काफिला बिहारीपुर चौकी से मलूकपुर चौकी होते हुए श्री गंगा महारानी मंदिर तक पहुंचा और फिर सिटी स्टेशन रोड से चौपला चौराहे तक रूट मार्च किया। इस दौरान प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की गई। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर उन्हें शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया और आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।