बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के अफसरों ने छीनी तौकीर के रिश्तेदार सलमान की गनर सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रभावशाली शख्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी सख्ती की कड़ी में दरगाह आला हजरत से जुड़े और काजी-ए-हिंदुस्तान असजद मियां के दामाद सलमान हसन खां उर्फ़ सलमान मियां की सरकारी सुरक्षा हटा दी गई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 01, 2025

सलमान मियां (फोटाे सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रभावशाली शख्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी सख्ती की कड़ी में दरगाह आला हजरत से जुड़े और काजी-ए-हिंदुस्तान असजद मियां के दामाद सलमान हसन खां उर्फ़ सलमान मियां की सरकारी सुरक्षा हटा दी गई है।

सलमान मियां को लंबे समय से शासन स्तर पर दो गनर (हेड कांस्टेबल नफीस और नवाब) मुहैया कराए गए थे। लेकिन हालिया हिंसा की जांच में खुफिया रिपोर्ट ने उनकी भूमिका को संदिग्ध करार दिया। रिपोर्ट के बाद शासन ने फौरन उनका सुरक्षा कवच हटा लिया। मंगलवार रात दोनों गनर ने पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज करा दी। अब सलमान मियां पर कोई सरकारी सुरक्षा नहीं रहेगी।

खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगरानी, चप्पे चप्पे पर नजर

सलमान मियां का घर दरगाह आला हजरत के पास कोतवाली थाना क्षेत्र में है। सूत्रों के अनुसार पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने वहां निगरानी और कड़ी कर दी है। सुरक्षा हटने के बावजूद उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

SSP अनुराग आर्य बोले हिंसा भड़काने वालों पर होगा कड़ा कनेक्शन

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि हिंसा के बाद शहर को सामान्य करने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। जिनका भी नाम किसी भी रूप में उपद्रव से जुड़ा पाया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। किसी भी रसूखदार या प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा।

लगातार हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

पुलिस अब तक दर्जनों उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कई आरोपियों की संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा कस चुका है। सीसीटीवी व खुफिया इनपुट से नए चेहरों की पहचान जारी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के अफसरों ने छीनी तौकीर के रिश्तेदार सलमान की गनर सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

