बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के अफसरों ने छीनी तौकीर के रिश्तेदार सलमान की गनर सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रभावशाली शख्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी सख्ती की कड़ी में दरगाह आला हजरत से जुड़े और काजी-ए-हिंदुस्तान असजद मियां के दामाद सलमान हसन खां उर्फ़ सलमान मियां की सरकारी सुरक्षा हटा दी गई है।