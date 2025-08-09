साइबर कैफे की आड़ में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने दबोचा जालसाज, फर्जी आधार, पैन और आयुष्मान कार्ड बरामद

बरेली। इज्जतनगर पुलिस ने शनिवार को एक साइबर कैफे में सरकारी पहचान पत्रों की जालसाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला।
इज्जतनगर के ग्राम खजुरिया घाट में पुलिस टीम ने एक संदिग्ध साइबर कैफे पर दबिश दी। दुकान का शटर आधा बंद था और अंदर कंप्यूटर व प्रिंटर से फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य पहचान पत्र तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने 24 वर्षीय शुभम, पुत्र रामगोपाल शर्मा, निवासी खजुरिया को रंगेहाथ पकड़ लिया। उसका एक साथी भागने में सफल रहा।
पूछताछ में शुभम ने कबूल किया कि वह एक वेबसाइट के जरिए जालसाजी करता था और एयरटेल-वोडाफोन के सिम कार्ड भी बेचता था। पुलिस को मौके से कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, लैमिनेशन मशीन, तीन मोहर, 26 आधार कार्ड, 8 आयुष्मान कार्ड, 25 एयरटेल व 7 वोडाफोन सिम, 3 फिंगरप्रिंट डिवाइस और 19,820 रुपये नकद बरामद हुए।
आरोपी के खिलाफ इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस छापेमारी में इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेन्द्र सिंह, उ0नि0 इसरार अली, रोहित कुमार, हेडकांस्टेबल मुकेश कुमार, भवनेश कुमार, कांस्टेब नीशू तिवारी और सतेन्द्र कुमार शामिल रहे।