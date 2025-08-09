साइबर कैफे की आड़ में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने दबोचा जालसाज, फर्जी आधार, पैन और आयुष्मान कार्ड बरामद

इज्जतनगर के ग्राम खजुरिया घाट में पुलिस टीम ने एक संदिग्ध साइबर कैफे पर दबिश दी। दुकान का शटर आधा बंद था और अंदर कंप्यूटर व प्रिंटर से फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य पहचान पत्र तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने 24 वर्षीय शुभम, पुत्र रामगोपाल शर्मा, निवासी खजुरिया को रंगेहाथ पकड़ लिया। उसका एक साथी भागने में सफल रहा।