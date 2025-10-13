सागौन सिंडिकेट पर जीएसटी छापा, पांच ट्रक सीज़, 50 लाख टैक्स चोरी पकड़ी, बिल में 5000 बाजार में बेच रहे थे 25000

फर्ज़ी रेट दिखाने वाले सावेद अहमद और तुवीद अहमद कांकर टोला में रहते हैं। दोनों भाई हैं।अवैध तरीके से सागौन को "स्थानीय लकड़ी" बताकर बेच रहे थे। जीएसटी अधिकारियों की टीम ने जब जांच की तो पता लगा स्थानीय लकड़ी नहीं कीमती सागौन है। इसके बाद उनके प्रपत्रों की जांच की गई। जिसमें फर्जी वाले का खुलासा हुआ। बिलों में सोफा और बेड 5000 और 7000 का दिखा रखा था जबकि मार्केट में इसकी कीमत 25000 से लेकर ₹50000 तक है।