नफरती मौलाना तौकीर अपने दोस्त के घर हाउस अरेस्ट, 2010 के दंगों से लेकर कई आपराधिक मामलों तक तौकीर की काली करतूतें, जाने पूरा मामला

बरेली। शहर को बार-बार साम्प्रदायिक तनाव और दंगों की आग में झोंकने वाला आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उनके बुलावे पर भीड़ ने शहर में पथराव और हंगामा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मौलाना को फाइका एंक्लेव में उनके एक दोस्त के घर में पुलिस ने नजर बंद कर दिया है उसके बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग भी की थी। दर्जनों उपद्रवियों को हथियारों सहित पकड़ा गया है और मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि साजिशकर्ताओं के नाम जल्द ही उजागर होंगे। इस मामले में प्रमुख आरोपी और साजिश भड़काने वालों में शामिल मुख्य आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।