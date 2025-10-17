हार्ट अटैक : जिम में फिट, अंदर से बीमार, अचानक मौतों पर डॉक्टर विमल बोले लाइफस्टाइल से खिलवाड़ बंद करो, जाने क्या हैं हेल्थ टिप्स

तेल-नमक-शुगर की अनियंत्रित आदतें, मिलावटी व तला-भुना भोजन, रात में देर तक जागना, लगातार तनाव और बिना मेडिकल जांच के हैवी वर्कआउट—ये सब दिल पर अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। कोविड के बाद से कई लोगों में छुपे दिल व फेफड़े संबंधी जोखिम बढ़े हैं, जिनका पता नियमित जांच के बिना नहीं चलता। किसी अपने करीबी की मौत पर तीन-चार दिन सतर्क इसके बाद फिर पुराने धरे लाइफस्टाइल पर आती है जिंदगी “घटना के बाद दो-चार दिन लोग सतर्क रहते हैं, फिर वही पुरानी दिनचर्या जिंदगीडरने से नहीं, अनुशासन से फर्क पड़ेगा। घर का सादा खाना, सरसों का तेल/देसी घी, रोजाना हल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन—यही असल इलाज है।”