बरेली

इश्क के तूफान में रिश्तों का हाइवे क्रॉस: साली संग भागा जीजा, बहन को ले उड़ा साला”, पत्नी रह गई अकेली

गांव कमालूपुर थाना देवरानिया में रिश्तों की डोर ऐसी उलझी कि पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बन गया। यहां एक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर साली संग भाग निकला।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 16, 2025

बरेली। गांव कमालूपुर थाना देवरानिया में रिश्तों की डोर ऐसी उलझी कि पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बन गया। यहां एक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर साली संग भाग निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई—अगले ही दिन उसी युवक का साला भी उसकी बहन को लेकर फरार हो गया।

शादीशुदा जिंदगी में आया इश्क का तूफान

छह साल पहले नवाबगंज इलाके की युवती से युवक की शादी हुई थी। दोनों के दो मासूम बच्चे भी हैं। बावजूद इसके युवक का दिल अपनी साली पर आ गया। दूसरी ओर, युवक की बहन और उसके साले के बीच भी मोहब्बत का रिश्ता पनपने लगा।

23 अगस्त की रात से मचा बवाल

23 अगस्त को युवक अपनी साली को लेकर गायब हो गया। घरवाले सकते में ही थे कि अगले ही दिन युवक का साला भी जीजा की बहन संग भाग खड़ा हुआ। यह सिलसिला पूरे गांव के लिए सनसनीखेज चर्चा का विषय बन गया।

पत्नी का गुस्सा और पुलिस की एंट्री

पति की हरकत से नाराज पत्नी ने पहले परिवार वालों से नाराजगी जताई, जब समाधान न निकला तो थाने पहुंच गई। पुलिस ने फौरन दबिश देकर दोनों युवक-युवतियों को बरामद कर लिया।

थाने में बदला माहौल, समझौते की टेबल पर खत्म हुआ विवाद

पुलिस को लगा मामला गंभीर है, मगर थाने में आमने-सामने बैठने के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति बना ली। कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि किसी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की और मामला यहीं खत्म कर दिया गया।

Published on:

16 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इश्क के तूफान में रिश्तों का हाइवे क्रॉस: साली संग भागा जीजा, बहन को ले उड़ा साला”, पत्नी रह गई अकेली

