इश्क के तूफान में रिश्तों का हाइवे क्रॉस: साली संग भागा जीजा, बहन को ले उड़ा साला”, पत्नी रह गई अकेली

बरेली। गांव कमालूपुर थाना देवरानिया में रिश्तों की डोर ऐसी उलझी कि पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बन गया। यहां एक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर साली संग भाग निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई—अगले ही दिन उसी युवक का साला भी उसकी बहन को लेकर फरार हो गया।