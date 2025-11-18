कचहरी पर अधिवक्ता के साथ मारपीट, गाड़ी रोकने को लेकर हुआ विवाद, अधिवक्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव

बरेली। कचहरी पर गाड़ी रोकने को लेकर कुछ दबंगों ने अधिवक्ता शकील हुसैन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर गजरौली निवासी अधिवक्ता शकील हुसैन ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे प्रगति नगर निवासी आशीष सिंह ने उनकी गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दी और गालियां देने के साथ टक्कर मार दी। विरोध करने पर आशीष ने अपने साथियों अक्षय और अमन को बुलाया और मिलकर उन पर हमला कर दिया।
हमले के दौरान शकील हुसैन को बचाने के लिए अधिवक्ता बाबू राम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया और गालियां दी। हमलावरों ने पीड़ित अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे। मौके पर बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पाण्डेय, जॉइंट सेक्रेटरी रोहित यादव, इस्लाम, गौरव राठौर, काशिफ, आफताब, सोमेंद्र और आशिक सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
पीड़ित अधिवक्ता शकील हुसैन ने कहा कि यह घटना उनके पेशेवर जीवन पर हमला है। बार एसोसिएशन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत दंडित करने की मांग की। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि मारपीट दोनों पक्षों से हुई है। अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर आशीष सिंह, अक्षय और अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरे पक्ष से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
