कचहरी पर अधिवक्ता के साथ मारपीट, गाड़ी रोकने को लेकर हुआ विवाद, अधिवक्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव

हमले के दौरान शकील हुसैन को बचाने के लिए अधिवक्ता बाबू राम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया और गालियां दी। हमलावरों ने पीड़ित अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे। मौके पर बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पाण्डेय, जॉइंट सेक्रेटरी रोहित यादव, इस्लाम, गौरव राठौर, काशिफ, आफताब, सोमेंद्र और आशिक सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।