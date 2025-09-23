बीडीए की बड़ी कार्रवाई: बरेली प्वाइंट मैरिज लॉन समेत दो अवैध निर्माण सील, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली। शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बीडीए ने सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को दो बड़े निर्माणों पर कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर एक व्यावसायिक भवन और एक बारात घर को सील कर दिया।
मामला थाना बारादरी क्षेत्र के पशुपति बिहार, पीलीभीत बाईपास मार्ग का है। यहां इरशाद अहमद करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्र में व्यावसायिक भवन का निर्माण करा रहे थे। वहीं, मुस्तफा आदिल बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 1500 वर्गमीटर में बारात घर चला रहे थे। सूचना मिलने पर बीडीए की टीम ने संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह, अवर अभियंता सीताराम और प्रवर्तन दस्ते के साथ दोनों स्थलों पर पहुंचकर ताले जड़ दिए।
बीडीए अधिकारियों का कहना है कि विकास क्षेत्र में बिना अनुमति कराए गए अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना स्वीकृति के निर्माण करता है तो उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्यवाही होगी। साथ ही, प्राधिकरण ने आम लोगों को आगाह किया है कि संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज जरूर जांच लें। अन्यथा भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।