बीडीए की बड़ी कार्रवाई: बरेली प्वाइंट मैरिज लॉन समेत दो अवैध निर्माण सील, जाने क्यों हुई कार्रवाई

मामला थाना बारादरी क्षेत्र के पशुपति बिहार, पीलीभीत बाईपास मार्ग का है। यहां इरशाद अहमद करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्र में व्यावसायिक भवन का निर्माण करा रहे थे। वहीं, मुस्तफा आदिल बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 1500 वर्गमीटर में बारात घर चला रहे थे। सूचना मिलने पर बीडीए की टीम ने संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह, अवर अभियंता सीताराम और प्रवर्तन दस्ते के साथ दोनों स्थलों पर पहुंचकर ताले जड़ दिए।