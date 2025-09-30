Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई: नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जाने

शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जोन-2 में तैनात टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Sep 30, 2025

बरेली। शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जोन-2 में तैनात टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा।

पीड़ित विजय कुमार चंद्रा ने आरोप लगाया कि उनके गृह कर, जल कर और सीवर कर के गलत बिल को ठीक करने के लिए तुषार श्रीवास्तव ने उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने तुरंत योजना बनाकर कार्रवाई की। टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने नगर निगम परिसर के टैक्स अधीक्षक कक्ष में तुषार श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय मौके पर पूरी टीम मौजूद रही और आरोपी को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया।

एंटी करप्शन के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि संगठन किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

police

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 05:56 pm

Published on:

30 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई: नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जाने

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तौकीर के इशारे पर पथराव करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश ताजिम दबोचा, अब तक 72 पहुंचे सलाखों के पीछे

बरेली

बरेली दंगा: तौकीर रजा के करीबी सपा पार्षद पर गिरी गाज, अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर, बरातघर और दुकान सील

बरेली

मौलाना तौकीर के दामाद का भवन सील करने पहुंची टीम, हंगामे के बाद दोनों भाई हिरासत में, जाने पूरा मामला

बरेली

बाबा का बुलडोजर: मौलाना तौकीर के करीबियों की आठ अवैध संपत्तियां चिह्नित, फाइक एनक्लेव बना साजिशों का अड्डा

बरेली

बरेली में बड़ी कार्रवाई: नदीम के बाद डॉ. नफीस भी गिरफ्तार, 74 दुकानें सील, मौलाना के आईएमसी दफ्तर पर भी लगा ताला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.