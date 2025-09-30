एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई: नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जाने

बरेली। शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जोन-2 में तैनात टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा।
पीड़ित विजय कुमार चंद्रा ने आरोप लगाया कि उनके गृह कर, जल कर और सीवर कर के गलत बिल को ठीक करने के लिए तुषार श्रीवास्तव ने उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने तुरंत योजना बनाकर कार्रवाई की। टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने नगर निगम परिसर के टैक्स अधीक्षक कक्ष में तुषार श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय मौके पर पूरी टीम मौजूद रही और आरोपी को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया।
एंटी करप्शन के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि संगठन किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है।
