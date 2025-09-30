एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई: नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जाने

पीड़ित विजय कुमार चंद्रा ने आरोप लगाया कि उनके गृह कर, जल कर और सीवर कर के गलत बिल को ठीक करने के लिए तुषार श्रीवास्तव ने उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने तुरंत योजना बनाकर कार्रवाई की। टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने नगर निगम परिसर के टैक्स अधीक्षक कक्ष में तुषार श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय मौके पर पूरी टीम मौजूद रही और आरोपी को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया।