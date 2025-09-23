बरेली में एसटीएफ का बड़ा स्ट्राइक: नेपाल से चरस ला रहे चार तस्कर गिरफ्तार, 40 लाख का माल बरामद

बरेली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की। बदायूं रोड पर सुभाषनगर स्थित पुरानी गन्ना मिल के खंडहर में छापेमारी कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है।