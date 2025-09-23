बरेली में एसटीएफ का बड़ा स्ट्राइक: नेपाल से चरस ला रहे चार तस्कर गिरफ्तार, 40 लाख का माल बरामद

बरेली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की। बदायूं रोड पर सुभाषनगर स्थित पुरानी गन्ना मिल के खंडहर में छापेमारी कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में राकेश पुत्र रामनिवास, दियुरिया जीत, थाना बिनावर, जनपद बदायूं और भांटू देवान, रोहित व कृष्णा, नेपाल के जिला पारस के निवासी शामिल हैं। आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन और एक होंडा शाइन मोटर साइकिल भी जब्त की गई।
एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह नेपाल से उच्च गुणवत्ता की चरस लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई करता था। गिरफ्तारी के समय आरोपियों ने खुलासा किया कि राकेश को चरस सप्लाई करने आए थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा है। उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, जिनमें चोट पहुँचाने, धमकाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं। एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना सुभाषनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।