मौलाना तौकीर की पहली पत्नी पाकिस्तानी, उनके मुरीद तालिबानी, दरगाह को लेकर निदा खान ने कह दी ये बड़ी बात, वीडियो वायरल

बुधवार रात निदा खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि उनकी शादी करीब दस साल पहले दरगाह खानदान में हुई थी। शादी के बाद आपसी विवाद के चलते मामला कोर्ट में पहुंच गया, जो अभी तक चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन दस सालों में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलीं और उन पर हमले भी हुए। निदा ने कहा कि 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त वह चुप रहीं, क्योंकि मामला संवेदनशील था। लेकिन अब मौलाना के समर्थक लगातार फोन कर धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर गालियां लिख रहे हैं। निदा ने कहा कि उन्होंने यह वीडियो यूपी पुलिस को भी भेजा है।