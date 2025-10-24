Patrika LogoSwitch to English

मौलाना तौकीर की पहली पत्नी पाकिस्तानी, उनके मुरीद तालिबानी, दरगाह को लेकर निदा खान ने कह दी ये बड़ी बात, वीडियो वायरल

दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने बरेली में हुए बवाल के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौलाना तौकीर रजा के समर्थक उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज कर रहे हैं।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 24, 2025

निदा खान और मौलाना तौकीर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने बरेली में हुए बवाल के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौलाना तौकीर रजा के समर्थक उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज कर रहे हैं। निदा का कहना है कि मौलाना तौकीर पर की गई कार्रवाई पूरी तरह सही है, लेकिन अब उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।

निदा ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया महिला सुरक्षा नाम की चीज अब रह ही नहीं गई। जो औरत सच बोलती है, उसे डराया और धमकाया जाता है।

दरगाह के मुरीदों पर गंभीर आरोप

बुधवार रात निदा खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि उनकी शादी करीब दस साल पहले दरगाह खानदान में हुई थी। शादी के बाद आपसी विवाद के चलते मामला कोर्ट में पहुंच गया, जो अभी तक चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन दस सालों में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलीं और उन पर हमले भी हुए। निदा ने कहा कि 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त वह चुप रहीं, क्योंकि मामला संवेदनशील था। लेकिन अब मौलाना के समर्थक लगातार फोन कर धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर गालियां लिख रहे हैं। निदा ने कहा कि उन्होंने यह वीडियो यूपी पुलिस को भी भेजा है।

तालिबानी सोच रखता है मौलाना का परिवार

निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने जो किया, उस पर जो कार्रवाई हुई वह बिल्कुल सही है। उन्होंने मौलाना के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके देवर अरसलान और उसके साथी उवैस का भी नाम मुकदमे में शामिल है। निदा ने दोनों पर तालिबानी सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तान से थीं, जिन्हें उन्होंने तीन तलाक देकर छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। निदा ने कमलेश तिवारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले में भी दरगाह से जुड़े एक मौलाना का नाम सामने आया था, जिसे बाद में जमानत मिल गई।

खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हूं

निदा ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उनके मुताबिक, उनके पति के खिलाफ वारंट भी जारी हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं।

Published on:

24 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मौलाना तौकीर की पहली पत्नी पाकिस्तानी, उनके मुरीद तालिबानी, दरगाह को लेकर निदा खान ने कह दी ये बड़ी बात, वीडियो वायरल

