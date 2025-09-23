मेडिकल संचालक से मांगी रंगदारी, फायरिंग कर किया हमला, दुकान तोड़ी, विवेचक पर 35 हजार की रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल

हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कान में चोट लगने से सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई। पीड़ित का आरोप है कि विवेचक एसआई सतीश कुमार ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की और उससे 35 हजार रुपये रिश्वत भी ली। इस रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ने अब एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा से शिकायत की है। उसका कहना है कि आरोपी लगातार धमका रहे हैं और कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। उसने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।