मेडिकल संचालक से मांगी रंगदारी, फायरिंग कर किया हमला, दुकान तोड़ी, विवेचक पर 35 हजार की रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल

बरेली। देवरनिया थाना क्षेत्र के कठर्रा गांव में मेडिकल स्टोर संचालक से दबंगों ने पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। मना करने पर दुकान पर हमला कर जमकर तांडव मचाया। आरोपियों ने संचालक पर धारदार हथियार और रॉड से हमला किया, मोटरसाइकिल तोड़ी, मोबाइल और नकदी लूटी और तमंचे से फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि गोली बाल-बाल बचते हुए निकल गई। इस मामले में देवरनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
ग्राम कठर्रा निवासी पीतम सिंह का नैनीताल रोड पर विशाल मेडिकल स्टोर है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मयंक वर्मा और शशांक वर्मा दो साल से रंगदारी वसूल रहे हैं। 19 अगस्त की सुबह दोनों भाई अपने 10–12 साथियों के साथ दो कारों में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने पहले पास की खाटू श्याम कन्फैक्शनरी में आग लगाई, फिर मेडिकल स्टोर पर हमला कर करीब 50 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया और बैग में रखे 5,500 रुपये छीन लिए।
हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कान में चोट लगने से सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई। पीड़ित का आरोप है कि विवेचक एसआई सतीश कुमार ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की और उससे 35 हजार रुपये रिश्वत भी ली। इस रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ने अब एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा से शिकायत की है। उसका कहना है कि आरोपी लगातार धमका रहे हैं और कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। उसने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।