तौकीर रजा के करीबी नदीम खान गिरफ्तार, पुलिस का वायरलेस हैंडसेट बरामद, 29 आरोपियों समेत गया जेल

बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के खास और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से पुलिसकर्मी से छीना गया वायरलेस हैंडसेट भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 29 दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। less than 1 minute read