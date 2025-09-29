Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

तौकीर रजा के करीबी नदीम खान गिरफ्तार, पुलिस का वायरलेस हैंडसेट बरामद, 29 आरोपियों समेत गया जेल

बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के खास और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से पुलिसकर्मी से छीना गया वायरलेस हैंडसेट भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 29 दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Sep 29, 2025

बरेली। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के खास और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से पुलिसकर्मी से छीना गया वायरलेस हैंडसेट भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 29 दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेसवार्ता में बताया कि नदीम खान बवाल का बड़ा साजिशकर्ता है। बवाल के दौरान उसने पुलिस का वायरलेस सेट छीना और उसे गोपनीय बातें सुनने के लिए इस्तेमाल किया। इसी दौरान आरोपी जफरूद्दीन भी पकड़ा गया, जिसके पास से अवैध हथियार मिला।

व्हाट्सएप से भीड़ जुटाने का खुलासा

जांच में सामने आया कि आरोपियों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जगह-जगह इकट्ठा किया गया। नदीम खान ने माना कि एक अपील लेटरहेड पर उसके, डॉ. नफीस और लियाकत के हस्ताक्षर वाली अपील चलाई गई थी। हालांकि उसने मुकरते हुए कहा कि हस्ताक्षर उसके नहीं थे। एसएसपी का कहना है कि नदीम का मकसद पुलिस और जनता दोनों को गुमराह करना था।

लियाकत की तलाश में दबिश

पुलिस अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। लियाकत को पकड़ने के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस लाइन में जब आरोपियों को मीडिया के सामने लाया गया तो सभी आरोपी, जिसमें नदीम भी शामिल था, हाथ जोड़कर माफी मांगते और गिड़गिड़ाते नजर आए। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि बरेली में बवाल कराने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / तौकीर रजा के करीबी नदीम खान गिरफ्तार, पुलिस का वायरलेस हैंडसेट बरामद, 29 आरोपियों समेत गया जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तौकीर पर बरसे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, बोले– बच्चों को किताबों की जगह पत्थर थमाना अपनी ही कौम के साथ विश्वासघात

बरेली

बरेली में तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस ने 37 दुकानों को कराया खाली, मार्केट पर चलेगा बुलडोजर

bareilly novelty market bulldozer tawqir raza arrest police action
बरेली

तौकीर पर शिकंजा, 37 दुकानें सील, दुकानों से उगाही करता था आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, जाने

बरेली

Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! नदीम ने व्हाट्सएप से 1,600 लोग जुटाकर बिगाड़ा माहौल, जानें मौलाना तौकीर का कनेक्शन

bareilly violence nadeem maulana tauqeer instigates riot
बरेली

‘आई लव मोहम्मद’ विवाद के बाद बरेली में 48 घंटे के लिए टेलीकॉम सेवाएं निलंबित

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.