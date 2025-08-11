11 अगस्त 2025,

सोमवार

बरेली

रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी के मकान पर भतीजे ने किया कब्जा, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी, जाने मामला

बारादरी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने सगे भतीजे और मोहल्ले के एक व्यक्ति पर गाली-गलौज, धमकी देने और मकान पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 11, 2025

बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज (फोटो सोर्स: एआई)

बरेली। बारादरी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने सगे भतीजे और मोहल्ले के एक व्यक्ति पर गाली-गलौज, धमकी देने और मकान पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बारादरी के फालतूनगंज निवासी रिटायर्ड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र सिंह वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मंगलवार को निजी काम से बरेली आए थे। उनका आरोप है कि उनका सगा भतीजा योगेश परिवार सहित उनके बरेली वाले मकान में रहता है। अब वह धमकी दे रहा है कि मकान छोड़कर भाग जाओ, वरना जान से मार देंगे।

पीड़ित के मुताबिक शनिवार को योगेश उनके कमरे के बाहर आकर गंदी-गंदी गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले योगेश फरार हो गया। इसके बाद उन्होंने बारादरी पुलिस को लिखित शिकायत की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के बीच समझौता करा दिया।

पीड़ित शैलेन्द्र सिंह का आरोप है कि इसके बाद मोहल्ले का रहने वाला सरन पुत्र बाबूराम उनके घर में घुस आया और पुलिस वालों से कहा कि वह मामला निपटा देगा। जब उन्होंने विरोध किया तो सरन ने भी पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी दी और कहा यह मकान छोड़कर भाग जाओ। पीड़ित का कहना है कि सरन और योगेश आपस में मिले हुए हैं और मकान पर गैर-कानूनी कब्जा करने की फिराक में हैं।

पीड़ित ने बारादरी थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि तहरीर मिल गई है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

11 Aug 2025 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी के मकान पर भतीजे ने किया कब्जा, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी, जाने मामला

