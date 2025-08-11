रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी के मकान पर भतीजे ने किया कब्जा, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी, जाने मामला

पीड़ित शैलेन्द्र सिंह का आरोप है कि इसके बाद मोहल्ले का रहने वाला सरन पुत्र बाबूराम उनके घर में घुस आया और पुलिस वालों से कहा कि वह मामला निपटा देगा। जब उन्होंने विरोध किया तो सरन ने भी पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी दी और कहा यह मकान छोड़कर भाग जाओ। पीड़ित का कहना है कि सरन और योगेश आपस में मिले हुए हैं और मकान पर गैर-कानूनी कब्जा करने की फिराक में हैं।