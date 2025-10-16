फर्जी आईडी बनाकर वायरल किए साले की पत्नी के अश्लील फोटो, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर, जाने मामला

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने नंदोई पर नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
शिकायत में महिला ने बताया कि उसके नंदोई विक्की उर्फ नंद किशोर ने उसकी पहचान से फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर अश्लील व गंदे फोटो वायरल किए, जिससे उसकी सामाजिक छवि खराब हो गई। जब उसने और उसके परिजनों ने इस हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
महिला का कहना है कि आरोपी शातिर किस्म का व्यक्ति है और सोशल मीडिया पर बार-बार उसकी बदनामी कर रहा है। इस हरकत से परिवार बेहद आहत है।
बताया गया कि महिला ने पहले थाना सुभाषनगर में शिकायत दी थी, लेकिन वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बाद में उसने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की तो एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सुभाषनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया आईडी की जांच कराई जा रही है और तकनीकी टीम की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।
