फर्जी आईडी बनाकर वायरल किए साले की पत्नी के अश्लील फोटो, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर, जाने मामला

सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने नंदोई पर नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। less than 1 minute read