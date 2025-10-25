Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

तालाब की जमीन पर कब्जा: 39 कब्जेदारों को निगम का अंतिम नोटिस, कार्रवाई से बचने लखनऊ तक पहुंचे लोग, अब इतने दिन बाद होगी कार्रवाई

डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम ने इन कब्जेदारों को पहले 10 अक्तूबर को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर कब्जा खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी किसी ने मकान खाली नहीं किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 25, 2025

एक युवक ने खाली किया मकान (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम ने इन कब्जेदारों को पहले 10 अक्तूबर को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर कब्जा खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी किसी ने मकान खाली नहीं किया। केवल सुनील नाम के एक व्यक्ति ने शुक्रवार को अपना मकान स्वयं तोड़कर कब्जा छोड़ा है, जबकि बाकी 39 लोगों ने अब तक कब्जा नहीं हटाया है।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि सभी अवैध कब्जेदारों को अब सात दिन का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि इस अवधि में भी कब्जा नहीं छोड़ा गया तो जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट नामित कराकर पुलिस बल की मौजूदगी में सभी को बेदखल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

आयुक्त ने बताया कि नोटिस में दी गई 15 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है, न ही किसी ने अपना जवाब दाखिल किया और न ही कोई प्रतिवेदन दिया है। अब नगर निगम अगली कार्यवाही की तैयारी में जुट गया है।

उधर, कार्रवाई से बचने के लिए कुछ अवैध कब्जेदार लखनऊ तक दौड़ लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे। कब्जेदारों का कहना है कि वे बरसों से इस जमीन पर रह रहे हैं और बेहद गरीब हैं, इसलिए उन्हें बेदखल ना किया जाए। हालांकि, इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने शासन को प्रार्थना पत्र सौंपा है और उम्मीद जताई है कि सरकार से कुछ राहत मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / तालाब की जमीन पर कब्जा: 39 कब्जेदारों को निगम का अंतिम नोटिस, कार्रवाई से बचने लखनऊ तक पहुंचे लोग, अब इतने दिन बाद होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ शुरू हुआ सरदार@150 यूनिटी मार्च, युवाओं में जगेगा राष्ट्रगौरव का जज्बा

बरेली

इज्जतनगर में बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान पर बीडीए ने लगाई सील, मचा हड़कंप

बरेली

8 साल तक करता रहा शोषण, स्पोर्ट्स बाइक न मिलने पर शादी से मुकरा, प्रेमी के घर के बाहर युवती ने खाया जहर, हालत बिगड़ी

बरेली

हेडमास्टर समेत 99 शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन कटेगा, बीएसए ने जारी किया ये आदेश, मची खलबली

बरेली

सीएम ग्रिड : तीन नोटिस बेअसर, अब तीन दिन की मोहलत, एक्शन में नगर आयुक्त, 35 करोड़ की योजना ठप नहीं रहने देंगे, एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.