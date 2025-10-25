तालाब की जमीन पर कब्जा: 39 कब्जेदारों को निगम का अंतिम नोटिस, कार्रवाई से बचने लखनऊ तक पहुंचे लोग, अब इतने दिन बाद होगी कार्रवाई

बरेली। डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम ने इन कब्जेदारों को पहले 10 अक्तूबर को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर कब्जा खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी किसी ने मकान खाली नहीं किया। केवल सुनील नाम के एक व्यक्ति ने शुक्रवार को अपना मकान स्वयं तोड़कर कब्जा छोड़ा है, जबकि बाकी 39 लोगों ने अब तक कब्जा नहीं हटाया है।