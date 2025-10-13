ऑपरेशन तौकीर: मौलाना ने चुकाया 35 साल पुराना कर्ज, भतीजे ने बैंक में जमा किए रुपये

जांच में सामने आया कि ब्याज समेत मौलाना पर कुल 30,522 रुपये की देनदारी है। नौ अक्तूबर को बैंक ने उनके बरेली स्थित घर पर वसूली नोटिस चस्पा कर 15 दिन की मोहलत दी थी। इसी बीच सोमवार को उनके भतीजे शहनवाज बैंक पहुंचे और पूरी रकम जमा कर दी। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरीबाबू भारती ने बताया कि मौलाना के भतीजे ने रकम बैंक की बिनावर शाखा में जमा की है। भुगतान के बाद खाता पूरी तरह निपटा दिया गया और बैंक की ओर से रसीद भी जारी कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक, बैंक प्रबंधन अब ऐसे और पुराने खातों की भी समीक्षा कर रहा है, जिनमें लंबे समय से बकाया चला आ रहा है।