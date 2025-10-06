Patrika LogoSwitch to English

बरेली

जनता की जान से खिलवाड़ा: इंडस्ट्रियल गैस को मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेच रहा था दुकानदार, 31 सिलिंडर जब्त, आरोपी फरार

टीपी नगर में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैस सर्विस पर छापा मारा। टीम ने मौके से 31 ऑक्सीजन सिलिंडर बरामद किए, जिन्हें बिना लाइसेंस के मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेचा जा रहा था।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

बरेली। टीपी नगर में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैस सर्विस पर छापा मारा। टीम ने मौके से 31 ऑक्सीजन सिलिंडर बरामद किए, जिन्हें बिना लाइसेंस के मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेचा जा रहा था।

जानकारी के मुताबिक, ठिरिया निजावत खां वार्ड-1 निवासी शफीक उर्फ बबलू पुत्र मोहम्मद हनीफ की टीपी नगर ए-ब्लॉक में “अमृत गैस सर्विस” नाम से दुकान है। औषधि निरीक्षक अनामिका अंकर जैन को सूचना मिली थी कि यहां बिना औषधि विक्रय लाइसेंस के मेडिकल ऑक्सीजन की अवैध बिक्री हो रही है।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जब औषधि निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, तो दुकान पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलिंडर मिले जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान बबलू मौके से गायब मिला। टीम ने बताया कि बबलू अपनी दुकान में सीबीगंज के जोहरपुर की फर्म M/S Amrat Gases के नाम से जारी लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा था।

औषधि निरीक्षक ने बताया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेचना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में अशुद्धियां होती हैं जो मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। औषधि विभाग ने 31 सिलिंडर कब्जे में लेकर थाना बिथरी चैनपुर पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जनता की जान से खिलवाड़ा: इंडस्ट्रियल गैस को मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेच रहा था दुकानदार, 31 सिलिंडर जब्त, आरोपी फरार

