जनता की जान से खिलवाड़ा: इंडस्ट्रियल गैस को मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेच रहा था दुकानदार, 31 सिलिंडर जब्त, आरोपी फरार

जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जब औषधि निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, तो दुकान पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलिंडर मिले जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान बबलू मौके से गायब मिला। टीम ने बताया कि बबलू अपनी दुकान में सीबीगंज के जोहरपुर की फर्म M/S Amrat Gases के नाम से जारी लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा था।