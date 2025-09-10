नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, महिला तस्कर समेत 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में माल बरामद

मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि हरूनगला पुल के पास दो युवक स्मैक बेचने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी धनंजय पांडेय के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर दोनों को मौके से धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नवाबगंज के गांधी टोला निवासी 30 वर्षीय मो. जीशान और रिझौला कैफे तुल्ला निवासी 28 वर्षीय आरिफ के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 103 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में दोनों ने बताया कि माल उन्हें आरिफ उर्फ रसूल शाह ने सप्लाई किया था। पुलिस अब उसकी तलाश में दबिशें दे रही है।