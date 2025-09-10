नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, महिला तस्कर समेत 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में माल बरामद

बरेली। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बारादरी पुलिस ने एक ही दिन में दो बड़ी कामयाबियां हासिल कीं। पहली कार्रवाई में पुलिस ने हरूनगला पुल पर दबिश देकर दो तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 10 लाख की स्मैक बरामद हुई। वहीं दूसरी कार्रवाई में एक महिला तस्कर 1.48 किलो चरस के साथ गिरफ्तार की गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया।
मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि हरूनगला पुल के पास दो युवक स्मैक बेचने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी धनंजय पांडेय के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर दोनों को मौके से धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नवाबगंज के गांधी टोला निवासी 30 वर्षीय मो. जीशान और रिझौला कैफे तुल्ला निवासी 28 वर्षीय आरिफ के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 103 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में दोनों ने बताया कि माल उन्हें आरिफ उर्फ रसूल शाह ने सप्लाई किया था। पुलिस अब उसकी तलाश में दबिशें दे रही है।
मंगलवार देर रात पुलिस को दूसरी सफलता मिली। दिव्यानी लोन के पास दबिश देकर पुलिस ने बारादरी के जोगीनवादा निवासी 45 वर्षीय हुसनआरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.48 किलो चरस बरामद हुई।
पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है और उसका पति जेल में है। घर खर्च चलाने के लिए उसने चरस बेचने का धंधा शुरू किया था।
पहली कार्रवाई में थाना प्रभारी धनंजय पांडेय, चौकी प्रभारी विनय बहादुर, चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र राणा, कांस्टेबल नवीन कुमार और अमन कुमार शामिल रहे। वहीं महिला तस्कर की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह, जावेद अख्तर, महिला उपनिरीक्षक मानसी चौधरी, हेड कांस्टेबल आशीष मिश्र, विनीत कुमार, कांस्टेबल रोहित चौधरी और वर्षा शर्मा शामिल रहीं।