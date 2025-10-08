सपा में सियासी जंग: अखिलेश ने नदवी को बरेली एयरपोर्ट पर उतारा, अकेले आजम से मिलने पहुंचे रामपुर-बढ़ी अंदरूनी खींचतान

रामपुर/बरेली। समाजवादी पार्टी के भीतर एक बार फिर सियासी भूचाल के संकेत दिखने लगे हैं। करीब 23 महीने की दूरी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की, मगर इस मुलाकात से पहले ही सियासी तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी को बरेली एयरपोर्ट पर ही उतार दिया, क्योंकि आजम खान ने साफ लहजे में कहा था कि अखिलेश अकेले आएं, तभी बात होगी।