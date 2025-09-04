समोसों ने मचाया बवाल… पत्नी की फरमाइश पूरी न होने पर भरी पंचायत में बरसे लात-घूंसे, सच जानकर उड़े सबके होश

पीलीभीत। समोसा न लाने जैसी छोटी सी बात पर पति–पत्नी का विवाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। मामला इतना बढ़ा कि पत्नी ने मायके वालों को बुला लिया। आरोप है कि मायके पक्ष ने घर में घुसकर पति और ससुर को पीटा और गाली-गलौज की। यही नहीं, पंचायत में भी पिता–पुत्र की जमकर लात-घूसों और बेल्ट से पिटाई की गई। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
पूरनपुर के गांव आनंदपुर उर्फ भगवंतापुर निवासी विजय कुमार ने बताया कि उन्होंने बेटे शिवम की शादी 22 मई को सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के एक गांव में की थी। 30 अगस्त को बहू ने पति से समोसे मंगवाए, लेकिन शिवम समोसा लाना भूल गया। इसी बात पर बहू भड़क गई और खाना खाने से इनकार कर दिया।
विजय कुमार का आरोप है कि अगले ही दिन उनकी बहू ने अपने पिता, मां, बहन, मौसा, मौसी और बहनोई को बुला लिया। ये लोग घर पहुंचे और बिना कुछ सुने गाली-गलौज करते हुए पिता–पुत्र पर टूट पड़े। दोनों की जमकर पिटाई की गई।
झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के पूर्व प्रधान के घर पंचायत बुलाई गई। लेकिन वहां भी विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि पंचायत में मायके पक्ष के लोगों ने विजय कुमार और शिवम को बेल्ट, लात और घूसों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विजय कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव में इस अनोखी घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।