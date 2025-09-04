समोसों ने मचाया बवाल… पत्नी की फरमाइश पूरी न होने पर भरी पंचायत में बरसे लात-घूंसे, सच जानकर उड़े सबके होश

झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के पूर्व प्रधान के घर पंचायत बुलाई गई। लेकिन वहां भी विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि पंचायत में मायके पक्ष के लोगों ने विजय कुमार और शिवम को बेल्ट, लात और घूसों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विजय कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव में इस अनोखी घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।