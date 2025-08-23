Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

बरेली

सड़क पर मौत का मंजर: तेज रफ्तार कार से टेंपो चकनाचूर, पांच शव, पांच घायल

जहानाबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई, जिससे टेंपो के परखच्चे उड़ गए।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 23, 2025

तेज रफ्तार कार से टेंपो चकनाचूर, पांच शव, पांच घायल

पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई, जिससे टेंपो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मासूम बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

टेम्पो में सवार थे दस यात्री

बिसेन गांव के पास टेंपो पीलीभीत की ओर से जा रहा था, जिसमें करीब दस यात्री सवार थे। इसी दौरान अमरिया की तरफ से आई कार ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई।

कार चालक हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर घायलों को बरेली किया रेफर

सूचना पर जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जहानाबाद सीएचसी ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने मासूम समेत पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां एक गंभीर घायल को बरेली रेफर कर दिया गया।
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी और घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है।

हादसे में मारे गए लोग


  1. राजदा (45 वर्ष) पत्नी अल्ताफ, निवासी नगर पंचायत नौगवां पकड़िया




  2. हमजा (2 वर्ष) पुत्री सुल्तान (राजदा की नातिन)




  3. जानिसार पुत्र जागीर शाह, निवासी पश्चिम बंगाल




  4. विजय (30 वर्ष) पुत्र लीलाधर, निवासी खमड़िया दलेलगंज (टेंपो चालक)




  5. फरीदा (पता स्पष्ट नहीं)

घायल यात्री

मुस्कान (मृतक मासूम की मां)

फरजंद अली

सहरीना

फैजुल
अन्य एक यात्री (गंभीर रूप से घायल, बरेली रेफर)

23 Aug 2025 05:58 pm

