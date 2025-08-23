सड़क पर मौत का मंजर: तेज रफ्तार कार से टेंपो चकनाचूर, पांच शव, पांच घायल

सूचना पर जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जहानाबाद सीएचसी ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने मासूम समेत पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां एक गंभीर घायल को बरेली रेफर कर दिया गया।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी और घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है।