सड़क पर मौत का मंजर: तेज रफ्तार कार से टेंपो चकनाचूर, पांच शव, पांच घायल

पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई, जिससे टेंपो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मासूम बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बिसेन गांव के पास टेंपो पीलीभीत की ओर से जा रहा था, जिसमें करीब दस यात्री सवार थे। इसी दौरान अमरिया की तरफ से आई कार ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई।
कार चालक हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
सूचना पर जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जहानाबाद सीएचसी ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने मासूम समेत पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां एक गंभीर घायल को बरेली रेफर कर दिया गया।
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी और घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है।
मुस्कान (मृतक मासूम की मां)
फरजंद अली
सहरीना
फैजुल
अन्य एक यात्री (गंभीर रूप से घायल, बरेली रेफर)