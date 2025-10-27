एलायंस बिल्डर के घर और प्रतिष्ठानों की खुली सील, डीएम ने मुक्त कराईं संपत्तियां, परिवारों में लौटी रौनक

यह मामला जनकपुरी निवासी अरविंदर सिंह (एलाइंस बिल्डर) और मॉडल टाउन निवासी रमनदीप सिंह से जुड़ा हुआ है।इनके विरुद्ध थाना इज्जतनगर में गैंगस्टर एक्ट (धारा 2/3(1)) के तहत केस क्राइम संख्या 0992/2022 (State vs. Ramandeep Singh & Others) दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी और 31 मार्च 2023 को विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराई थी। इसके आधार पर 29 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी न्यायालय ने दोनों की संपत्तियों को कुर्क कर सील करने का आदेश दिया था।