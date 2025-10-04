पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सुधीश बने जिलाध्यक्ष, अजय गुप्ता शैंकी संभालेंगे महानगर की कमान

कार्यक्रम में अनुज गुप्ता को महानगर महामंत्री, राजेश कुमार अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, ऋषि गुप्ता और दीपक वैद्य को उपाध्यक्ष, उदय सक्सेना को महानगर मंत्री, जबकि सूरज गुप्ता और सुनील गुप्ता को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा विनीत गुप्ता, संजू भारती, अमित मेहरा, सचिन यादव, शगुन अग्रवाल, शाश्वत अग्रवाल, अमन जालान, हर्षित बंसल, दिव्यांश अग्रवाल, शुभम खंडेलवाल, अमित गुप्ता, चरणजीत सिंह साहनी, अमित हरमिलापी, नितिन गुप्ता, उमंग अग्रवाल, शिवा सिंह, रौनक पाराशरी और आदित्य गंगवार (छोटू गुप्ता) को भी संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। मौके पर मंडल प्रभारी विकास अग्रवाल, पंकज कपूर, नितिन वैश्य, अभिषेक श्रीवास्तव, मनोज खंडेलवाल, पुष्पेंद्र पांडेय, संतोष पटेल, नरेश कश्यप, नरेंद्र कश्यप समेत शहर के कई वरिष्ठ व्यापारी मौजूद रहे।