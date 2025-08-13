दहेज के लिए पत्नी को तड़पा-तड़पाकर मौत के घाट उतारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश तेज

बरेली। सीबीगंज पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दबोच लिया है। आरोप है कि युवक और उसके परिवार ने 5 लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जान चली गई। इस सनसनीखेज मामले में ससुराल पक्ष के सात और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है।
पीड़ित ने 5 अगस्त 2025 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी की शादी सीबीगंज के बिधौलिया निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र वली हसन से हुई थी। शादी के बाद पति और उसके परिवार वालों ने 5 लाख दहेज की मांग की। पूरी न होने पर बेटी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई।
सीबीगंज पुलिस ने इस मामले में पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी थी। जांच के आधार पर आरोपी पति दोषी पाया गया। पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी पति को सनौआ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।
इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार के अलावा दरोगा विपिन तोमर और सिपाही रवि कुमार शामिल रहे। सीबीगंज इंस्पेक्टर अभिषेक कुमान ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।