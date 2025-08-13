दहेज के लिए पत्नी को तड़पा-तड़पाकर मौत के घाट उतारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश तेज

पीड़ित ने 5 अगस्त 2025 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी की शादी सीबीगंज के बिधौलिया निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र वली हसन से हुई थी। शादी के बाद पति और उसके परिवार वालों ने 5 लाख दहेज की मांग की। पूरी न होने पर बेटी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई।